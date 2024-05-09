Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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SAĞLIK EMEKÇİLERİNDEN 'KÖLE DEĞİLİZ' İSYANI

“2 dakikada bir verilen" randevuları Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde protesto eden doktorlar "Sağlık çalışanları köle, hastalar müşteri değil. Emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyor bizlerin yok sayıldığı her türlü uygulamaya itiraz ediyoruz" diye haykırdı.

Sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastalar randevu alamamaktan, doktorlar ise randevu açabilmek için muayene sürelerinin 2 dakikaya kadar düşürülmesinden şikâyetçi. Dün İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası (ITO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, söz konusu uygulamayı protesto etti. Doktorların ve sağlıkçıların üzerindeki ağır iş yükünü protesto etmek için yapılan eylemde "5-4-3-2-1 sağlık bitti", "Hekimler köle, hastalar müşteri değildir" ve "Sağlıkta dönüşüm sağlıkçıya zulüm” dövizler taşıyan sağlık çalışanları, "2 dakikada hekimlik yapılamaz”, "Yapboza dönüştürdüğünüz sağlık sisteminin kölesi olmayacağız" yazılı pankart açtı. Eylem boyunca sık sık "Emek bizim, söz bizim" ve “Sağlıkta dönüşüm, ölüm demektir" sloganı atıldı. ITO Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Oruç, hastaların sağlık hakkının gasp edildiğine vurgu yaparak "Hiçbir hekim 1-2 dakikada hasta bakmak istemez. Hastaya ne kadar süre ayrılacağına kendisinin karar vermesini ister. Hiçbir hekim arkadaşımıza bilgi verilmeksizin geçilen bu sistemi bugün protesto etmek için buradayız" dedi.

ITO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu da hastanenin "sistemsel hata" açıklamasına "Sistemsel hata değil, sisteminiz hatalı" tepkisini gösterdi. Mevcut sağlık sisteminin hastayı müşteri, sağlık kuruluşlarını da ticarethaneye dönüştürdüğünü belirten Küçükosmanoğlu, “Bu gördüğünüz hastane bir kamu hastanesi olabilir ama bir ticarethane mantığıyla yürüyor. Döner sermayesi var. Ne kadar hasta görülürse, ne kadar işlem, ne kadar tetkik yapılırsa ona göre Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir pay alması söz konusu. Hekimler için ücretler de öyle. Bakılan işe, yapılan işleme göre yapılan bir ücretlendirme var; daha çok işlem, daha çok para diye. Sanki vatandaşın sağlığına değil de hastalığına dua edin diyen bir sistem ama bu yürümüyor" dedi.

SES Anadolu Şube Eş Başkanı Hatice Yayla da sağlıkta dönüşüm politikalarının yıkımları anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Hastanelerin birer işletme değil, buraların bir sağlık kurumu olduğunu ve buraların da bir fabrika gibi yönetilemeyeceğini yıllardır dile getiriyoruz fakat bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda tamamen ranta ve özelleştirmeye dayalı, sağlık emekçilerin hakkını yok sayan, hastaların sağlık hakkını yok sayan bir sisteme dönüşmüş durumda. Bu muayene sürelerinin kısaltılması demek, beyaz kod vakalarının daha da fazla artması demek. Sağlık emekçilerinin bu sistemle birlikte yaşadığı ve özellikle de nefes almadan bir köle gibi çalıştırılmak istendiği bir sistem olduğunu da biliyoruz bu sistemin."

İki meslek örgütü adına hazırlanan ortak açıklamayı hastanenin ITO temsilcisi Meltem Günbeyi okudu. Randevu sürelerini kısa tutan uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısı yapan Günbeyi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sorunlarının sebebi biz hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız değil; sorunun kaynağı, bu programı uygulayan AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı'dır. O nedenle sistemin tıkanıklığını mesleğimizi, emeğimizi ve halkın sağlığını hiçe sayarak çözme girişimlerini kabul etmiyoruz. Çözüm, dayatmalarda değil; hastayı müşteri, bizleri de ucuz iş gücü olarak gören, sağlığı piyasa hâline getiren politikaların terk edilmesidir. İlan ediyoruz. Nasıl dün muayene süresi 5 dakikaya indirilmeye çalışıldığında bu uygulamanın karşısında olduysak bugün de 2 dakikalık muayene dayatmasının da sonuna kadar karşısındayız, bu dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Nitelikli sağlık hizmeti talebimizde ısrarcıyız ve hastalarımıza şifa vereceğimiz şartlarda hekimlik yapmak istiyoruz. Sağlık çalışanları köle, hastalar müşteri değildir. Buradayız. Emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyor bizlerin yok sayıldığı her türlü uygulamaya itiraz ediyoruz."