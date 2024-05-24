Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetli çıktı

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CHP’DEN EMEKLİLERE 'HAYDİ MİTİNGE' ÇAĞRISI

Pazar günü Ankara’daki ‘Büyük Emekli Mitingi’ için her kesime çağrı yapan CHP yönetiminden “Emekliler sosyal ölüme terk edildi. Tandoğan’da 10 bin lira maaşa karşı çıkacağız. 'Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz” açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Gamze Taşcıer, pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 14.00’te yapacakları ‘Büyük Emekli Mitingi’ için toplumun her kesimine ‘katılın’ çağrısı yaptı.

CHP’li Bulut, "22 yıl içerisinde fakirleştirilen bir toplum var ama bugün açlık sınırında yaşamlarıyla mücadele etmeye çalışıyorlar. 10 bin lira aylık demek, 'Bu ülkede sen aç kal kardeşim' demek. Bugün içinde bulundukları duruma itiraz eden emekliler, onların yakınları, bu konuda hassasiyet yaşayan herkesi bu mitinge davet ediyoruz" dedi.

"Bu ülkede bir beka sorunundan bahsediliyorsa en büyük beka sorunu, emeklilerin aldıkları aylıklar” ifadesini kullanan Bulut sözlerini “Bugün içinde bulundukları duruma itiraz eden emekliler, onların yakınları, bu konuda hassasiyet yaşayan herkesi bu mitinge davet ediyoruz. 10 bin lira aylığa mahkum edilen emekli sadece bir partiye oy veren kesim değil ki, her görüşten emekliler var. O yüzden de tüm sivil örgütleri, tüm STK'ları, herkesi bu mitinge davet ediyoruz. Emekçi kesimin, emek örgütlerinin mutlaka bu mitingde olmaları gerekiyor. Bir anlamda onlar da ev sahibi niteliğinde” diye sürdürdü.

Burhanettin Bulut “Mitingde insanca yaşam talebi gelecek. En az asgari ücret tutarında bir emekli aylığı talebi gelecek. Her şeyden önce bu ülkede yaşayan herkes onurluca yaşamayı hak ediyor. Emekliler torununa harçlık veremez, kahveye gidemez, toplum içerisine çıkamaz durumda. Kendisini huzurevine atar hale gelmiş durumda.

O nedenle herkesi hassasiyetle bu mitinge davet ediyoruz. Emekliye verilenlere bakıldığında sözlerini bile tutamaz haldeler. '5 bin lira ikramiye vereceğim' diyen Cumhurbaşkanı, emekliye 5 bin lira bile verememiş, 3 bin lira ikramiye vermiş durumda. Önce kendilerinden kıssınlar, emekliye versinler” diye konuştu.

Gamze Taşcıer "Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Mitingde 'emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

10 bin lira aylıkla milyonlarca emekli için yoksulluğun bile artık lüks hale getirildiğini söyleyen Taşcıer, "İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2 bin Euro’nun üzerinde. Ülkemizde sadece 237 Euro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumunun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor.

Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldi. Emekliler sosyal ölüme terk edildi. 5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. 'Açım, aç' diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için buradayız.

Sefalete mahkûm edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Onurlu yaşam için tüm emeklilerimizi ve emekçilerimizi 26 Mayıs'ta Ankara’ya bekliyoruz" dedi.

(ANKA)