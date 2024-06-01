Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Vatandaş artık daha az et ve sebze tüketiyor. GIDA FİYATLARI ARTTIKÇA BOĞAZDAN KISIYORUZ!

IPA’nın araştırmasına göre, yüksek enflasyon sebebiyle dar gelirli ailelerde sebze ve et tüketimi azaldı, porsiyonlar küçüldü. 2017-2018'de kişi başı sebze tüketimi 283,1 kilo iken, bu miktar 2022- 2023'te 261,7 kiloya düştü.

İKTİDARIN ekonomi politikalarıyla ortaya çıkan yüksek enflasyon vatandaşın sofrasını vurdu. Enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntısını derinleştirirken vatandaş artan fiyatlar karşısında, daha az et, sebze, meyve tüketmek zorunda kalıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, ajansın hazırladığı "Enflasyonun Sofra Hali: Türkiye‘de ve İstanbul’da Gıda Enflasyonu" raporunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Raporda, son yıllarda hızla artan gıda fiyatlarının vatandaşların beslenme alışkanlıkları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Rapora göre, 2017-2018 döneminde kişi başı tüketilen sebze miktarı 283,1 kilo iken, bu miktar 2022-2023 döneminde 261,7 kiloya düştü. 2010 yılında nüfusun yüzde 69,4’ü her gün en az bir kere sebze veya salata tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 41,2’ye indi. 2010’da nüfusun yüzde 57’si her gün bir kere veya daha fazla meyve tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 36,5’e geriledi.

Soğan 1 lira 88 kuruştan 17 liraya, kuru fasulye 13.7 liradan 84 liraya yükseldi Ocak 2021 tarihinde pazarda 1 kg soğan 1 lira 88 kuruşken, Ocak 2024’te 17 lira oldu. Aynı dönemde 1 kg patatesin fiyatı 1 lira 88 kuruştan 21 liraya, domatesin kilosu da 5 liradan 34,9 liraya çıktı.

Yüksek enflasyon nedeniyle bakliyat fiyatları da cep yakmaya başladı. Ocak 2021 tarihinde pazarda 1 kilo pirinç 7,6 lirayken Ocak 2024’te 1 kg pirinç 48,5 liraya ulaştı. Bu dönemde nohutun kilosu 10.3 liradan 76 liraya, kuru fasulyenin kilosu 13,7 liradan 84 liraya ulaştı.

Türkiye Ziraat Odası Başkanlığı (TZOB) verilerine dayanarak hazırlanmış rapora göre, 2024 yılında et ürün gruplarında yıllık fiyat artışı bir önceki yıla göre yüzde 107.79 oranında artış gösterdi. Önceki yıla göre dışarıda yemek yemenin maliyeti yüzde 106.5 oranında arttı.

"Dünya Bankası araştırmasına göre nominal gıda enflasyonunun en yüksek görüldüğü ülke Arjantin olurken, Arjantin’i sırasıyla Zimbabwe, Türkiye, Venezuela, Lübnan, Filistin, Myanmar, Mısır, Sierra Leone, Nijerya takip ediyor” bilgisini paylaşan Gökçe, 2024 yılı Mart ayında BİSAM tarafından TÜİK, İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari fiyatları baz alınarak yapılan araştırmaya göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin 646 liraya ulaştığını hatırlattı.

Bu sınır ailenin sadece gıda masraflarından oluşuyor. Yani asgari ücret bir ailenin yalnız gıda masraflarına yetiyor.

Merve KIZILALP