Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece ‘aç’ yatıyor

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlar daha az sebze, daha az meyve tüketiyor.

TÜRK Lirasının hızla değer kaybetmesi iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasına neden oldu. Hızla yükselen enflasyon rakamları İstanbul'da kendini daha ağır şekilde hissettirdi. İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan araştırma megakentte geçinmenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da Yaşam Maliyeti-Mayıs 2024 raporunu yayımladı. Buna göre, kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında artarak 61 bin 523 liraya yükseldi.

İPA Başkanı Buğra Gökce, “Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlar daha az sebze, meyve tüketiyor, İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor” dedi.

İPA'nın son raporuna göre, kentte 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 61 bin 523 liraya çıktı. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti-Mayıs 2024 raporunu yayınladı.

Rapora göre, kentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yıla göre ise yüzde 83,61 oranında arttı. Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 189 lira artarak 61 bin 523 lira oldu.

Rapora göre, en çarpıcı fiyat artışlarından biri olarak görülen mercimeğin fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,54 arttı. İPA Başkanı Buğra Gökce, son enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 75,45, ENAG'a göre yüzde 120,66, İTO’ya göre de yüzde 82,2 olduğunu anımsatan Gökce, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Gökce, Türkiye'nin, Arjantin ve Suriye’nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3’üncü ülke olduğunu vurguladı.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise gıda ve kira fiyatlarındaki artış. Temel tüketim maddeleri arasında et-kıyma ürünlerinin yüzde 114,27'lik artışla zirvede yer aldı. Asgari ücretin net 17 bin 2 lira olduğu göz önüne alındığında, İstanbul'da yaşayan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için asgari ücretin yaklaşık 3 katına ihtiyacı olduğu görülüyor.

The Economist, Avrupa'dan 35 şehri kapsayan bir 'tek başına yaşama endeksi' hazırladı. Ortalama maaş ve tek yatak odalı bir evin kirasının baz alındığı araştırmada Türkiye'den Ankara listeye dahil edildi.

Tek başına yaşamanın en zor olduğu yer Macaristan'ın başkenti Budapeşte olurken, Ankara 15. sırada yer buldu. Ankara, 'Tek başına yaşama zorluğu' konusunda Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirleri geçti. Genel olarak başkentlerin dahil edildiği listede İstanbul yer almadı. Megakentin de durumunun pek farklı olmayacağı düşünülüyor.

Kadir OK