Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Vatandaş borçlarının faizine çalışır hâle geldi!

Bu yıl vatandaşların bankalara 710 milyar liraya yakın bir faiz ödemesi yapacağını söyleyen CHP’li Başevirgen “Erdoğan’ın ekonomi politikaları vatandaşı faize çalışmaya mahkum etti” dedi.

Dizginlenemeyen enflasyonla birlikte alım gücü günden güne azalan vatandaş, zorunlu harcamalarını bile kredi kartı ile yapmak zorunda kalıyor. Kredi kartı faizlerinin de artmasıyla halk artık borcunun asgari tutarını bile ödeyemez hale geldi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşın sırtında yük olan faiz ödemelerine dikkat çekti.

Vatandaşların kredi kartıyla yaşamaya mahkum edildiğini, artan faizlerle vatandaşların artık kredi kartı ve kredi kartı borçlarını da ödeyemeyecek hale geldiğini söyleyen Başevirgen, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep-enflasyon sonuç’ politikasıyla ülke ekonomisinde yarattığı yıkımın en önemli göstergelerinden biri de vatandaşın faiz yükünde yaşanan artış oldu.

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle sadece bankalara ödediği faiz bu yılın ilk dört aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında artarak 237,8 milyar liraya kadar yükseldi. Vatandaşlar bankalara 2020 yılında 82,7 milyar lira faiz ödedi” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların faize çalıştığını söyleyen Başevirgen, “Erdoğan’ın faiz indireceğim diye yola çıktığı 2021 yılında bu tutar 118,7 milyar lira oldu. 2022 yılında 186,4 milyar liraya 2023 yılında ise 378,3 milyar liraya yükseldi. Bu yılın ilk dört ayında yapılan faiz ödemesi, 2023 yılı hariç önceki yıllarda yıllık olarak yapılan faiz ödemesinin bile birkaç kat üzerine çıktı.

Yılın ilk dört aylık dönemine ilişkin ödenen faiz tutarına bakılırsa bu yıl vatandaşlar bankalara 710 milyar liraya yakın bir faiz ödemesi yapmak zorunda kalacak. Erdoğan’ın ekonomi politikaları vatandaşı faize çalışmaya mahkum etti” diye konuştu.

Vatandaşların yılbaşından bu yana zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 19,4 milyar liralık artış yaşandığını belirten CHP’li Başevirgen, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu verilerini de paylaştı.

Başevirgen, “Faiz oranlarında yaşanan artış tahsili geciken bireysel borçları artırıyor. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 112 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Metin Güreş