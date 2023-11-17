Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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KONUT KREDİSİ ÇEKEN 2 YILDA BİR EV PARASI FAİZ ÖDEYECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017-100), Eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti. KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 89,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,8 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9'luk artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 77,6, Ankara'da yüzde 102,7 ve İzmir'de 85,2'ye yükseldi.

Konut fiyatları her ay katlanarak yükselirken ev sahibi olmak için kredi çeken 2 yılda 1 ev parası kadar faiz ödemek zorunda kalacak. Bu durum kredili ev satılarını vururken vatandaşın ev hayalleri de suya düşmüş oldu. Bu dönemde kredili satışlar da yüzde 58 azalış gösterdi. Bunun sebebinin ise konut kredilerinin yüksekliği. Krediyle ev almak isteyen yıllık yüzde 42,79 faizi göze almak zorunda. Dosya masrafları da eklenince iki senede 1 ev parası kadar faiz ödemek zorunda kalıyor. Bu da ev sahibi olma hayallerin suya düşürüyor.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 düşüş ya- şandı ve 93 bin 761 oldu. Böylece 2014 yılından bu yana en düşük Ekim ayı satış adedi gerçekleşmiş oldu. Yabancılara ekim ayında 30 bin 599 konut satışı gerçekleşti, Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 93 bin 761 olarak gerçekleşti.

Böylece 2014 yılından bu yana en düşük Ekim ayı satış adedi gerçekleşmiş oldu. Ocak-Ekim döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,3 azalışla 993 bin 835'e geriledi. Ekim ayında konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve %15,9 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul’u 7 bin 394 konut satışı ve %7,9 pay ile An- kara, 5 bin 192 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 40 konut ile Hakkâri, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu. (ANKA)