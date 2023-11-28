Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Ette 15 günde rekor artış, ikinci zam yolda

SON yıllarda en çok zamlanan ürünler arasında yer alan kırmızı et fiyatlarındaki artış dur durak bilmiyor. Kuzu karkas ete son 15 günde 45 liralık zam geldi.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kuzu etinin kilogramının 590 ila 680 lira aralığında satılacağını açıkladı.

Enflasyon, hayat pahalılığı derken et fiyatları da uçuşa geçti. Son 15 günde gelen 45 liralık zamla kuzu kargasın kilogram fiyatı yüzde 18,3 artışla 245 liradan 290 liraya yükseldi. Tüfekçi, kuzu etine gelen zammın nedenini her yılın bu döneminde süt kuzusunun bitmesi olarak açıkladı.

Tüfekçi, “Ancak bu yıl farklı bir durumun söz konusu. Dana etinde olduğu gibi şu anda besici adı altında geçinen bazı insanlar ‘piyasada kuzu yok, kuzunuzu kesmeyin, 300 lira olacak’ diyerek kuzu eti fiyatının artmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Kuzu karkas etine 25 lira zam yapıldığını belirten Tüfekçi, “Şu anda bölgelere göre değişmekle beraber kuzu kargasın fiyatı; batı illerinde 295 lira, Doğu illerinde ise 285 lira civarında. Toptan et satışı yapan tüccarların konuşmalarına göre de bu hafta bir zam daha bekleniyor” dedi.

(AA)