Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

MEMUR ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği 2023 yılı enflasyon verileriyle birlikte 2024 memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

Ancak enflasyondaki düşüş hedeflerine rağmen çarşıda pazardaki fiyatlar cep yakmaya devam etti. Memur ve emekliler ise, başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde TÜİK'in hesapladığı enflasyona göre yeni maaşlarını alacaklar.

Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Aralık enflasyonunun yüzde 2,93 civarında gerçekleşmesiyle, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte alacağı kümülatif zam yüzde 49,25'e ulaştı. En düşük memur maaşı 22 bin liradan 32 bin 840 lira seviyesine çıkacak.

Öte yandan TÜİK'in tartışmalı enflasyon rakamları pek çok kişiye göre yine hayat pahalılığını yansıtmadı. En düşük memur maaşı 32 bin 840 TL oldu. (AA)

Enflasyon, 2023 yılına yine zirvede veda etti!

Türkiye, 2023 yılını son 22 yılın en yüksek enflasyon kapanışı ile geride bıraktı. TÜİK, enflasyonu yüzde 64.77 olarak açıklarken, ENAGrup hesaplamalarına göre ise artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE yıllık yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Veri, Merkez Bankası'nın yüzde 65 olan tahmininin hemen altında oldu. Ancak Türkiye, 2023 yılını son 22 yılın en yüksek enflasyon kapanışı ile geride bıraktı. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Piyasada ağırlıklı beklenti TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE'nin yüzde 65 seviyesine yükseleceği yönündeydi. Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu’nda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.

ENAGrup hesaplamalarına göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları ise aylık 1,14 arttı, yıllık ÜFE yüzde 44,22 oldu. Çekirdek enflasyon ise yüzde 68,89'dan yüzde 70,64'e yükseldi.

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Böylece yıllık enflasyon 2001'den bu yana en yüksek yıllık kapanışı gerçekleştirmiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Çekirdek enflasyon (C endeksi) yılı yüzde 70,64 ile tamamladı. Böylelikle 2004 yılına kadar giden veri setinde en yüksek yıllık çekirdek enflasyon kaydedilmiş oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, Aralık 2022'ye göre yüzde 44,22, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 arttı. Sanayinin 4 sektörünün aralık 2023'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yönünde oldu.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2, imalatta yüzde 2, su temininde yüzde 7,34 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,4 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 47,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 ve sermaye malında yüzde 65,07 yükseliş, enerjide yüzde 1,69 düşüş oldu.

Merve KIZILALP