Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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EMEKLİNİN FERYADINA İKTİDAR SUS-PUS KALDI

TÜİK’in enflasyon rakamıyla yüzde 37,57’lik zamma mahkum olan emekliler, AKP iktidarına seslerini duyurmak için her gün eylem üstüne eylem yapıyor. Buna rağmen hükümetten emeklileri rahatlatacak bir açıklama gelmiyor.

EMEKLİLERE ocak ayında yapılan yüzde 37,57’lik zammın ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi ortaya çıktı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısına çevrildi.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı belli olmazken, iktidar kanadında da bu konuda derin bir sessizlik yaşanıyor. Emekliler de insanca yaşayacakları bir maaş zammı için her gün meydanlara çıkıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli Sen, dün Ankara’da açıklama yaptı. Emekliler Ulus Meydanı’nda ‘Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır’ sloganıyla emekli maaşlarını protesto etti.

DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “İktidar kulaklarını tıkıyor, fakat ister kulaklarını tıkasınlar ister gözlerini kapatsınlar; duyacaklar. En düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlensin. İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın” dedi.

Eyleme destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de “Emekliler ne istiyor? Yıllarca prim ödediler, bu ülke için çalıştılar. Haklarını istiyorlar, bir lütuf değil. Oysa bugün emeklilerin aldıkları aylık adeta bir sosyal yardım niteliğinde. Çünkü bu iktidar, emeklileri bu ülkenin üzerine bir yük olarak görüyor.

Biz CHP olarak emeklilerin yaşadığı bu adaletsizliği reddediyoruz. İktidarın; en düşük emekli aylığını asgari ücret oranına çıkarması gerekiyor. Bir an önce emeklilere seyyanen zam yapıp ondan sonra enflasyon farkı ve refah payını vermesi gerekiyor” dedi.

DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender de “Emekliler, evine ucuz ekmek alabilmek için Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce beklemekten, özel toplu taşımada uğradığı hakaret ve saygısızlıktan, 1 kilo ucuz et için et kurumlarında sıra çilesi çekerken kalp krizi geçirmekten, pazar alış verişlerini yapmak için havanın kararmasını bekleyerek gizli gizli atık meyve sebze toplamaktan, market market dolaşarak ucuz tüketim malları aramaktan, torunlarına harçlık verememekten, eşine, dostuna bir bardak çay ikram edememekten, hastanelerden randevu alamamaktan, ilaç bulamamaktan, eşitsiz ücret artışlarından, AKP iktidarını üzmeyen TÜİK’in sefalet oranlarından çıldırmak üzere.” ifadelerini kullandı.

DEV Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün de şunları söyledi: “Kök maaş adıyla icat edilen sistem ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen milyonlarca emekli var. İnsanca yaşamak isteyen milyonlarca emeklinin sahibi yok. Mesele, işçiye, emekliye, çalışanlara gelince ‘çalışmalarımız iyileştirme için devam ediyor’ cevabını alıyoruz. Milyonlarca insan tepeden gelecek sözlere bakıyor. Milyonların, emeklilerin dertlerini duyan yok. Artık emeklilerin değil 1 ay 1 hafta bile bekleyecek tahammülü kalmamıştır. Emeklilerin insanca yaşama hakkı vardır. Bunu sağlamak devleti yöneten iktidarın sorumluluğundadır.

Bizler, emekliler, gelirde, vergide, memlekette adalet istiyoruz. Bu meydandan bir çağrımız devleti yöneten siyasi iktidara olduğu kadar bir çağrımız da milyonlarca emekliye vardır. Televizyon karşısında tepeden gelecek cevabı beklemek yerine artık anlaşılmıştır ki örgütlenmeden, bir araya gelmeden, omuz omuza vermeden hakları almak imkansız hale gelmiştir. Öyleyse emeklilerin de çok güçlü bir biçimde örgütlenmesi gerekmektedir. Bunun çatısı da Türkiye’de DİSK Emekli Sen’dir. Siyasi iktidarı bir an önce emeklilerin haklarını teslim etmeye çağırıyoruz.”

(ANKA)