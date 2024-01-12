Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

İBB’nin ‘çözüm projesi’ KGM’nin inadına takıldı

CHP’li İBB, sorumluluk alanında olmamasına rağmen TEM’in kanayan yarası Mahmutbey Gişeleri için proje hazırladı. Bakanlığa bağlı KGM ‘O iş bende’ diyerek projeye 29 aydır onay vermiyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı, sorumluluk bölgesinde olmamasına rağmen Mahmutbey gişeler bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 31 Ağustos 2021’de hazırladığı projeyi detayları ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) resmi yazıyla bildirdi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan imzasıyla Onay için görüşü sorulan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yanıt vermedi. "İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 11 Ekim 2022 tarihinde bu proje dosyası ve taslak protokol incelenip onaylanmak üzere ilgi yazıyla tarafınıza gönderilmiş olup, söz konusu projede uygulama projelerine başlayabilmesi için idarenizin kurum görüşü ve onayı gerekmektedir” notunu yer aldığı kez hatırlatma yazısını gönderdi, İlk başvurudan tam 16 ay sonra, 5 Ocak 2023 tarihinde İBB’ye yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, adı geçen bölgedeki proje çalışmalarının KGM 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini söyledi.

İBB’ye gönderilen yazıda, “İBB tarafından hatırlatılarak bölge müdürlüğümüze gönderilmiş olan Başakşehir İlçesi Mahmutbey Gişeler Mevkii TEM Katılım Yolu Ön Projesi’nin onaylanması talep edilmektedir. Bölge müdürlüğümüzün yol ağında yer alan TEM otoyolu Mahmutbey Batı kavşağı ile Mahmutbey Gişeler arası kesimde, trafik yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların çözülmesi amacıyla proje alternatiflerine yönelik çalışmalar, bölge müdürlüğümüzde yürütülmektedir” denildi.

Aradan geçen sürede bölgede KGM tarafından çalışma yapılmazken, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde Mahmutbey’deki trafik sorununu çözeceklerini söyledi.

İBB’nin hazırladığı ve onaylanmış olsaydı bugün hayata geçmiş olacak proje ile Tem Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan gişeler yönüne katılım ile TEM İkitelli çıkışı bölümünde aşanan trafik sıkışıklığını önlemek için TEM otoyoluna katılım mesafesi uzatılacaktı. Katılım yol genişliği 17 metreye yol uzunluğu da 892.9 metreye çıkarılacak, istinat duvarı ve altgeçit genişletmesi ile bölgede ciddi bir rahatlama sağlanacaktı.

Birol UZUNAY