19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İddianamenin ardından CHP lideri Özgür Özel, duruşmaların TRT’de yayınlanmasını talep etmişti.

BAHÇELİ’DEN ‘TRT’DE YAYINLANSIN’ ÇIKIŞI

Özel’in talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önceki grup konuşmalarında, “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” iktidara çağrıda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise topu Meclis’e atarak, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” demişti.

CHP ise 9 Mayıs’ta İmamoğlu’nun yargılanma sürecinin TRT’den canlı yayınlanması için kanun teklifi hazırlamış ancak bir türlü genel kurula gelmemişti. Teklife göre; sanığın, mağdurun ve suçtan zarar görenin rızası ile mahkemenin “yayın yapılsın” kararı vermesi halinde duruşmalar TRT üzerinden ve belirlenecek internet ortamlarında canlı yayınlanabilecek.

GENEL KURULA TEKLİF GELİYOR, TÜM AYRINTILARI CHP’Lİ İSİM YENİÇAĞ’A ANLATTI

Bugün ise CHP, teklifi genel kurula getiriyor. Yeniçağ’a konuşan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise tüm detayları anlattı.

TBMM’de içtüzükte yer alan 37’nci maddeyi işaret eden Yunus Emre, “Genel Kurula içtüzükte yer alan 37’nci madde ile getiriyoruz. Komisyonlarda 45 gün içinde sonuçlandırılamayan kanun tasarı ve teklifleri doğrudan genel kurula alınması için teklif sahipleri isterse yılda bir kere olan bu hakkını kullanabilir. Teklif süresi 6 ayı aştığı için bu maddeyi kullanarak teklifi veren Grup Başkanvekilimiz Murat Emir konuşmasının ardından soru önergesini genel kurula sunacak. Bugün Genel Kurulda komisyon gündemine alsın diye oylama yapılacak. Eğer salt çoğunluk kabul ederse kanuun teklifimizin komisyon tarafından gündeme alınması sağlanmış olacak. Özetle aslında Genel Kurulda yapılacak oylama duruşmaların canlı yayınlanması hususunun komisyon tarafından gündeme alınmasıyla ilgili olacak” dedi.

37’NCİ TÜZÜK DE NE VAR?

TBMM’de ‘Komisyonlarda inceleme süresi’ başlıklı 37’nci tüzük maddesinde yer alan bilgi ise şu şekilde;

komisyonlarda 45 gün içinde sonuçlandırılamayan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin doğrudan Genel Kurul Gündemine alınmasını Hükümet ve teklif sahiplerinin isteyebilmesi ve bu istemlerin Genel Kurulda yapılacak konuşmalardan sonra işaret oyuyla karara bağlanması düzenlenmiştir. Ayrıca, süresi içinde komisyonda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnamelerin Başkanlıkça, doğrudan Genel Kurul Gündemine alınmak üzere Danışma Kuruluna götürülmesi hükmü getirilmiş ve tali komisyonlara bir işin sonuçlandırılması için on günlük süre tanınmıştır.

Teklifin, genel kurulda saat 17:00 veya 18:00’da görüşülmesi bekleniyor.