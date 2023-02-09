Yeniçağ'ın fay hattı üzerine yapıldı dediği hastane depremde ağır hasar aldı

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Yeniçağ, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’nin Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığını 2019 yılında gündeme getirmişti.

Yeniçağ Kahramanmaraş Temsilcisi’nden gelen bilgilere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hastanenin hasar aldığı ortaya çıktı.

YENİÇAĞ NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞEHİR HASTANESİ’NİN FAY HATTI ÜZERİNE YAPILDIĞINI GÜNDEM GETİRMİŞTİ

Yeniçağ’dan Fatih Ergin, 2019 yılında, Kahramanmaraş’ta 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yer aldığı bölgenin Türkiye’nin en tehlikeli fay hatlarından biri olarak bilinen Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığını gündeme getirmişti.

Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir mühendis, yapılan bütün uyarılara rağmen 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi’nin fay hattının üzerine yapıldığını ve hastanenin inşa edildiği zeminin ise, bataklık bir alana olduğunu ifade etmişti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin de hastane yapılırken bu konuda önemli uyarılar yaptığı belirtilirken, olası bir depremde Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin ayakta kalmasının zor göründüğü de bizzat deprem ve yer bilimciler tarafından resmi olmasa da gayri resmi olarak ortaya koyulduğu ifade edildi.

2022’DEKİ DEPREMDE DE AĞIR HASAR ALMIŞTI

26 Temmuz 2022’de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hasar Necip Fazıl Şehir Hastanesi büyük hasar almıştı.

Şehrin tamamında hissedilen depremde can ya da mal kaybı olmazken en büyük hasarı Necip Fazıl Şehir Hastanesi almıştı.

Deprem anında tedavi için bekleyen hastalar büyük korku ve panik yaşamıştı. Hastalar ve sağlık çalışanları ise panikle hastaneyi boşaltarak bahçeye koşmuştu.