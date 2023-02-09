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Yeniçağ'ın fay hattı üzerine yapıldı dediği hastane depremde ağır hasar aldı

Yeniçağ’ın 2019’da Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığını gündeme getirdiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’nin depremde hasar aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:35
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Yeniçağ'ın fay hattı üzerine yapıldı dediği Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi depremde hasar aldı

Yeniçağ'ın fay hattı üzerine yapıldı dediği hastane depremde ağır hasar aldı
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YENİÇAĞ / ÖZEL

Yeniçağ, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’nin Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığını 2019 yılında gündeme getirmişti.

Yeniçağ Kahramanmaraş Temsilcisi’nden gelen bilgilere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hastanenin hasar aldığı ortaya çıktı.

YENİÇAĞ NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞEHİR HASTANESİ’NİN FAY HATTI ÜZERİNE YAPILDIĞINI GÜNDEM GETİRMİŞTİ

Yeniçağ’dan Fatih Ergin, 2019 yılında, Kahramanmaraş’ta 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yer aldığı bölgenin Türkiye’nin en tehlikeli fay hatlarından biri olarak bilinen Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığını gündeme getirmişti.

Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir mühendis, yapılan bütün uyarılara rağmen 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi’nin fay hattının üzerine yapıldığını ve hastanenin inşa edildiği zeminin ise, bataklık bir alana olduğunu ifade etmişti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin de hastane yapılırken bu konuda önemli uyarılar yaptığı belirtilirken, olası bir depremde Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin ayakta kalmasının zor göründüğü de bizzat deprem ve yer bilimciler tarafından resmi olmasa da gayri resmi olarak ortaya koyulduğu ifade edildi.

2022’DEKİ DEPREMDE DE AĞIR HASAR ALMIŞTI

26 Temmuz 2022’de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hasar Necip Fazıl Şehir Hastanesi büyük hasar almıştı.

Şehrin tamamında hissedilen depremde can ya da mal kaybı olmazken en büyük hasarı Necip Fazıl Şehir Hastanesi almıştı.

Deprem anında tedavi için bekleyen hastalar büyük korku ve panik yaşamıştı. Hastalar ve sağlık çalışanları ise panikle hastaneyi boşaltarak bahçeye koşmuştu.

 

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Yıkılan, hasar gören kamu binaları için Savcılıklar harekete geçsin lütfen
9.02.2023 16:25
Yıkılan, hasarlı olan kamu binaları için üstleniciler, imza ve kontrolünü yapanlar hakkında suç duyurusunu alenen yapıyorum burada bir vatandaş olarak, Kahramanmaraş Başsavcılığı ve bütün Savcılıklara  
 
Teist
9.02.2023 16:22
Ulan bu yıkımı kim ve neden yaptı? İslam inancına göre "O" O kim mi? onu herkes biliyor. Çık ulan karşıma senden hesap sorayım.  
 
ALLAH BELANIZI EN KISA ZAMANDA VERİR
9.02.2023 15:57
Oraya hastane yapma iznini verenin boynu devrilsin, adi mahluklar bilime ilime inanmayan rezil iki ayaklı yaratıklar, alın hastane demirlerini münasip yerlerde kullanırsınız herhalde?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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