Yeniçağ’ın usta çizeri Emre Ulaş Ulusal Karikatür Yarışması’nda ödüle layık görüldü

Bu yıl “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” temasıyla, Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) ortaklığında, organize edilen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü’nü Yeniçağ gazetesinin usta karikatüristi Emre Ulaş kazandı.

7.’si düzenlenen gelenekselleşmiş yarışmaya 98 karikatürist 227 eserle katıldı. Gönderilen eserler arasından jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından, birincilik ödülü Mustafa Kurmalı’nın oldu. İkincilik ödülünü Mehmet Selçuk, üçüncülük ödülünü ise Halit Kurtulmuş kazandı.

Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü’ne Yeniçağ gazetesinin usta çizeri Emre Ulaş layık görüldü. Diğer ödül alan isimler ise şöyle sıralandı: Başarı Ödülleri’ne layık görülen isimler; Ali Şur, Hüseyin Tanyeri ve Mustafa Çağlar Soyarat oldu. Konak Belediyesi Özel Ödülü, Deniz İlker Kuruoğlu’na giderken, Jüri Özel Ödülü ise Zeki Ozan Soyman’a layık görüldü. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü’nü Engin Selçuk kazandı. Bu yıl “Filenin Sultanları” konulu Mustafa Bora Portre Özel Ödülü Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman ve Gökhan Sav’a verildi.

ÖDÜL TÖRENİ 10 OCAK’TA YAPILACAK

Karikatürist Eflatun Nuri’nin hatırasına organize edilen yarışmanın ödül töreni, bu yıl Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak’ta yapılacak. Dereceye giren sanatçılara plaketler ve para ödülleri de takdim edilecek. Yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne ise 10 bin TL para ödülüü ile verilecek.

ÖDÜL ALAN YARIŞMACILARIN LİSTESİ

Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü: Emre Ulaş

Birincilik Ödülü: Mustafa Kurmalı

İkincilik Ödülü: Mehmet Selçuk

Üçüncülük Ödülü: Halit Kurtulmuş

Başarı Ödülleri: Ali Şur, Hüseyin Tanyeri, Mustafa Çağlar Soyarat

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Deniz İlker Kuruoğlu

Jüri Özel Ödülü: Zeki Ozan Soyman

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Engin Selçuk

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman, Gökhan Sav