Yeniçeri Hamamı için Edirnelilerden çağrı

Profesör Beksaç, önemli bir sanat ve kültür eseri olan Tarihi Yeniçeri Hamamı'nın acilen koruma altına alınması gerektiğini belirtirken Edirnelilerin de Yeniçeri Hamamı’nın turizme kazandırılmasını istediği aktarıldı.

Yeniçeri Hamamı için Edirnelilerden çağrı

AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harap durumdaki Yeniçeri Hamamı'nın mimari açıdan kentteki en önemli hamamlardan olduğunu söyledi.

thumbs-b-c-667f259912fa36e4076e4fc132136192.webp

Bazı tarihçilere göre Edirne fatihi 1. Murad döneminde yaptırıldığının belirtildiğini ifade eden Beksaç, önemli bir kültür eserinin durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı.

Korunaklı alan oluşturulmayan pek çok kültürel eserde olduğu gibi Yeniçeri Hamamı'nda da define arayanların tahribatlarıyla karşılaşıldığının altını çizen Beksaç, şunları kaydetti:

009-2023-08-2023-01-mayis-17-20230531-2-58913904-89553104.webp

"Yeniçeri Hamamı'nın acilen kurtarılması ve korunması gereklidir. Esasında baktığımız zaman bu hamamların başıbozuk durumda kalması birçok halk efsanesinin şehir efsanesinin doğmasına neden oluyor. Son günlerde rastladığımız bir olay olarak hamamda define arayanlardan bahsedebiliriz. Hatta o bölgedeki insanlar bile define olduğundan bahsediyorlardı.

009-2023-08-2023-01-mayis-17-20230531-2-58913904-89553109.webp

Halk arasında geçerli bir anlayış mevcut hamamlara çok miktarda altın ve gümüş paralar gömüldüğü gibi efsane var. Hamamda define bulunması mümkün değil. Bu şehir efsanesi maalesef tahribatı hızlandırmaktan öteye gitmiyor."

009-2023-08-2023-01-mayis-17-20230531-2-58913904-89553111.webp

Meydan Mahallesi sakinlerinden Tansel Akman da hamamdaki tahribatın son yıllarda meydana geldiğini ileri sürdü.

009-2023-08-2023-01-mayis-17-20230531-2-58913904-89553112.webp

Kent sakini olarak hamamın turizme kazandırılmasından yana olduklarını ifade eden Akman, "Orta kısımlar çökük, kapı kirişleri sac tenekelerle kapatılmıştı, buraya gelen arkadaşlar tenekeleri kırdılar döktüler. Mahalleli olarak buna sahip çıkılmasını istiyoruz. Tarihimize sahip çıkmak istiyoruz." dedi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor Güncel
Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler Yaşam
Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trabzonspor'da flaş Kourbelis gelişmesi. Türkiye'ye geliyor Spor
Trabzonspor'da flaş Kourbelis gelişmesi. Türkiye'ye geliyor
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı Dünya
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı Dünya
Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı