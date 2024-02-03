Yeniden aday gösterilen adaya davullu zurnalı karşılama

Kaynak: İHA
Yeniden aday gösterilen adaya davullu zurnalı karşılama
Yeniden aday gösterilen İnegöl Belediye Başkanı Taban'a davullu zurnalı karşılama dikkat çekti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı yenilenen isimlerden biri oldu.

Bursa’daki törenden döndüğünde, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen kalabalık, davul zurna ve meşalelerle büyük bir sevinç gösterisi yaptı.

AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın da katıldığı karşılama töreninde konuşan Başkan Taban, “Cumhurbaşkanımızın ve büyüklerimizin bize verdiği bu onura layık olmaya çalışacağız. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Taban, soğuk havada kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu yola çıkarken hiçbir zaman ayrım yapmadık, hep birlikte olduk. Aday adayı olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu görevler emanettir, biz de emanete sahip çıkacağız. 2019-2024 döneminde yaptığımız hizmetlerde herkesin emeği var. Allah hepinizden razı olsun. Bu samimiyet, birlik ve beraberlik hep devam etsin” şeklinde konuştu.

aw134168-05.jpg

aw134168-01.jpg

Son Haberler
Gebze’deki boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Gündem
Gebze’deki boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Polisten kaçmaya çalışan torbacı kendini vurdu Gündem
Polisten kaçmaya çalışan torbacı kendini vurdu
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı Spor
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı
Hamilton'un Ferrari'den alacağı maaş dudak uçuklattı Spor
Hamilton'un Ferrari'den alacağı maaş dudak uçuklattı
Kocaelispor tek golle kazandı. Adanaspor ateş hattına doğru Spor
Kocaelispor tek golle kazandı. Adanaspor ateş hattına doğru
Sivas'ta Yıldız Göleti Buz Tuttu Yerel Haberler
Sivas'ta Yıldız Göleti Buz Tuttu
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışında şok açıklama. 'PYD için Biden'dan güvence aldım' Gündem
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışında şok açıklama. 'PYD için Biden'dan güvence aldım'