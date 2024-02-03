Yeniden aday gösterilen adaya davullu zurnalı karşılama

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı yenilenen isimlerden biri oldu.

Bursa’daki törenden döndüğünde, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen kalabalık, davul zurna ve meşalelerle büyük bir sevinç gösterisi yaptı.

AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın da katıldığı karşılama töreninde konuşan Başkan Taban, “Cumhurbaşkanımızın ve büyüklerimizin bize verdiği bu onura layık olmaya çalışacağız. Cumhur İttifakı’nın adayı olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Taban, soğuk havada kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu yola çıkarken hiçbir zaman ayrım yapmadık, hep birlikte olduk. Aday adayı olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu görevler emanettir, biz de emanete sahip çıkacağız. 2019-2024 döneminde yaptığımız hizmetlerde herkesin emeği var. Allah hepinizden razı olsun. Bu samimiyet, birlik ve beraberlik hep devam etsin” şeklinde konuştu.