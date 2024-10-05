Yeniden aşk! Icardi ve Wanda Nara barıştı... Duyanlar kulaklarına inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden aşk! Icardi ve Wanda Nara barıştı... Duyanlar kulaklarına inanamadı

Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı? Sosyal medya bu iddiayla sallandı.

Ayrılık haberleriyle gündem olan Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın barıştı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Nara ilişkilerine bir şans daha verdi. İşte haberin tüm detayları…

Galayasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile bir barışık bir dargın olan Wanda Nara’nın boşanma aşamasında olduğu biliniyor. Bir iddiaya göre Nara yeniden şans tanıdı.

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EVLİLİĞE BİR ŞANS DAHA

Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile fotoğraflarının ortaya çıkması, çocuklarını Arjantin'de okula başlatması boşanma iddialarını doğrularken bu defa Wanda Nara'nın evliliğine bir şans daha vermek istediği iddia edildi.

BARIŞTILAR İDDİASI...

Gazeteci Haluk Yürekli Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden barıştığını iddia etti. Yürekli YouTube'da açtığı canlı yayında; 'Wanda Nara'nın önümüzdeki günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı' ifadelerini kullandı.

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‘KABAK TADI VERDİ ARTIK’

Icardi ve Wanda Nara'nın barışma haberi sosyal medyayı salladı. Ünlü çiftin yeniden bir araya geleceğini duyanlar 'kabak tadı verdi artık', 'bu hangi büyü?', 'dizi gibi bu tekrar tekrar' yorumlarında bulundu.

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