Yeniden Refah AKP'ye Bülent Arınç resti çekti. 'Size kaybettireceğim'

Yeniden Refah Partisi'nin Manisa Yunusemre'deki adayının çekilmesinin ardından partinin Manisa İl Sorumlu Burhan Yıldırım, tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi'nin Manisa Yunusemre adayı Mehmet Ali Avcul dün çekildiğini açıklamış, AKP MKYK üyesi Bülent Arınç da bu haberi açıklamıştı.

Yıldırım, Arınç'ın açıklamalarına ve Avcul'a ağır sözlerle tepki göstererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yap Yıldırım, "Eyy Bülent Arınç bu yanındaki kanı bozuğa iyi bak bu kanı bozuğun kim olduğunu çok iyi biliyorsun herkes sütünün hükmünü icra eder.

Sende oda sütünüzün hükmünü islediniz. Şimdi sizin ikinize Yeniden Refah Partisi Manisa il sorumlusu olarak söz veriyorum siz bu oyunu Yunusemre ilçesi için oynadınız ama ben size hem Yunusemre'yi hem Şehzadeleri hem de Manisa büyükşehir Belediyesi'ni kaybetirecegim. 31 Mart ta 1+1 in her zaman 2 yapmayacağını yaşayarak öğrenmiş olacaksınız" dedi.