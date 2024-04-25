Yeniden Refah Partili belediye başkanı istifa etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeniden Refah Partili belediye başkanı istifa etti
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etti. Öztoklu, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini söyledi. Öztoklu, görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."

ALİ ÖZTOKLU KİMDİR?

Ali Öztoklu, 2014'ten itibaren iki dönem üst üste AKP Doğanhisar İIçe Başkanlığı yaptı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde Doğanhisar Belediye Başkan Adayı olan Öztoklu, seçilemedi. 31 Mart 2024 seçimlerinde YRP'den aday olan Öztoklu, Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi.

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