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‘İttifak’ kararı kardeşleri karşı karşıya getirdi. Yeniden Refah Partili Doğan: Elif Erbakan çok net cümlelerle Cumhur’a karşı olduğunu söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan’ın Cumhur İttifakı’na katılma kararına karşı çıktığını söyledi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 05:13
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Yeniden Refah Partili Doğan: Elif Erbakan çok net cümlelerle Cumhur’a karşı olduğunu söyledi. ‘İttifak’ kararı kardeşleri karşı karşıya getirdi

‘İttifak’ kararı kardeşleri karşı karşıya getirdi. Yeniden Refah Partili Doğan: Elif Erbakan çok net cümlelerle Cumhur’a karşı olduğunu söyledi
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Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, TELE1’de ‘Fikir Kulübü’ isimli programa konuk oldu.

Aydal, programda gündeme dair değerlendirmelerinin yanı sıra Cumhur İttifakı’na katılmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Aydal, şunları söyledi:

“Elif Erbakan hanımefendi Hoca’mın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümlelerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak kişi Genel Başkan Fatih Erbakan’dır. Elif hanım söylemiş olabilir ama partimiz aile şirketi değil. Erbakan Hoca’nın damadı, Elif hanımın eşi de ‘katılalım’ dedi. Orada ben bir espri yaptım Elif hanıma. Dedim ki, ‘Önce aranızda bir anlaşın evde sonra şey edelim’ dedim. Toplantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, ‘Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız’ dediler."

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