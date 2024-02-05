Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladı
Yeniden Refah Partisi 2'si büyükşehir ve 8'i il belediyesi olmak üzere toplam 80 belediye başkan adayını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi (Yeniden Refah) 80 belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyu ile paylaştı.

İKİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU

Yeniden Refah tarafından yapılan açıklama göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut oldu.

8 il belediye başkan adayları ise şu şekilde:

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme, Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer, Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen, Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik, Niğde Belediye Başkan Adayı İdris Turgut, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren.

Adayların tam listesi:

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