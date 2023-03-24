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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılınca Necmettin Erbakan’ın o sözleri yeniden gündem oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamasının ardından Necmettin Erbakan'ın AKP hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu:

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:50
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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılınca Necmettin Erbakan’ın o sözleri yeniden gündem oldu

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılınca Necmettin Erbakan’ın o sözleri yeniden gündem oldu
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Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbakan açıklamasında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri prensipler konusunda kendisiyle anlaşmaya, uzlaşmaya vardık" sözleriyle Cumhur İttifakı’na katıldıklarını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

"AKP'YE OY VERMEK İSRAİL'E OY VERMEK DEMEK"

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada Necmettin Erbakan’ın görüntüleri bir anda en çok paylaşılanlar arasına girdi. 2007 yılında bir televizyon programına katılan Millî Görüş’ün Lideri Saadet Partisi’nin kurucu ismi Necmettin Erbakan’ın, AKP ile ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Erbakan, "AKP'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demek, ABD'ye oy vermek demek, İMF'ye oy vermek demek" diye açıklamalarda bulunmuştu.

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