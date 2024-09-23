Yeniden Refah polis cinayetini laikliğe bağladı. 'Şeriat hükümleri değerlendirilmeli'

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit'in 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldürmesini muhafazakâr kesimler laikliğe bağladı.

"KEMALİST REJİM SUÇ MAKİNELERİ ÜRETİYOR!"

Konuyla alakalı ilk çıkışı Yeni Akit gazetesi yaptı.

"Kemalist rejim suç makineleri üretiyor! " başlığıyla paylaşılan haberde "İslam hukuku ile adalet tesis edilmediği sürece millet koyun, suçlununsa kasap olduğu toplum düzeni sürer gider" sözleriyle şeriat çağrısı yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise KRT’de katıldığı bir canlı yayında polis memurunun öldürülmesi üzerinden şeriat konusunu tartışmaya açtı.

"ŞERİAT HÜKÜMLERİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Laikliğin Türkiye'de yanlış anlaşıldığını ifade eden Altınöz, "Laiklik demek toplumda inancınızı yaşayabilme özgürlüğünüzdür. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı diye garabet bir tanım var. Bu siyonizmin uydurduğu deli saçmalıklarından bir tanesi. Şeriat hükümlerinin uygulanması da değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.