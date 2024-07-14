Yeniden Refah'ta 'Erdoğan' istifası

Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi’nden aday olup belediye başkanı seçilen Şen, Aydal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerini "çirkin ve şuursuz" olarak nitelendirdi ve bu durumu şiddetle kınadığını belirtti.

Hilmi Şen, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçildim. Ancak Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın, ‘Erdoğan Anayasayı değiştiremezse başka ülkeye gider, Amerika’ya gider’ şeklindeki ifadeleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi süreçlerde milliyetçilik ve milli birlik beraberliğin ön planda olması gerektiği bir dönemde, Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımıza yönelik parti içerisindeki olumsuz tutum ve hareketler nedeniyle Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyorum.”



Şen, bu açıklamalarıyla parti içerisindeki Erdoğan’a karşı olumsuz tavır ve davranışlardan rahatsız olduğunu belirterek istifasını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk Tv’de katıldığı programda, gündeme ilişkin konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aydal, “Anayasa değişmezse Erdoğan’ın Amerika’ya gideceğini düşünüyorum” dedi.

Aydal’ın sözleri kısa sürede gündem olurken birçok isimden tepki gelmişti.

ÖMER ÇELİK: "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğan Aydal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın ‘Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider’ şeklindeki ifadeleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vesayetle, terörle ve FETÖ ile mücadeledeki cesur duruşunu tüm dünyanın bildiğini ve milletin takdir ettiğini vurguladı. Aydal’ın açıklamalarının saygısızca ve haddi aşan ifadeler olduğunu belirten Çelik, bu tür çirkinlikler ve iftiralarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

YILMAZ TUNÇ: "AKIL TUTULMASI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını "akıl tutulması" olarak nitelendirdi. Tunç, "Aydal’ın saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını milletimizin vicdanına havale ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, hayatını zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele ederek geçirmiş, milletimizin yanında yer almış bir liderdir" dedi. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde milli iradenin yanında durduğunu ve milletle bütünleştiğini vurguladı.

HAYATİ YAZICI: "HADSİZLİK"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Doğan Aydal’ın sözlerine "hadsizlik" diyerek tepki gösterdi. Yazıcı, "Doğan Aydal’ın, ‘Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider’ sözleri hadsizliktir. Siyaseti iftira kampanyasına dönüştürenler, milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır" dedi. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin gönlünde yer aldığını vurguladı.

ABDULHAMİT GÜL: "ERDOĞAN TANKIN KARŞISINDA DURDU"

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Doğan Aydal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Gül, "Doğan Aydal’ın, ‘Anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider’ gibi açıklamalarda bulunması kabul edilemez. Kendi bilinçaltında gideceği yer Amerika olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan bu milletin adamıdır, vesayetle mücadele etmiştir, tankın karşısında durmuştur" dedi. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde ve FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyi hatırlatarak, Aydal’ın ifadelerini kınadığını belirtti.