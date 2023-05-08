Yeniden yargılanan Fulya'nın katili için rapor istendi

Olay, 9 Aralık 2020'de Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. 2 çocuk annesi Öztürk'ün yanına, bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Çıkan tartışmada Baştosun, tabanca ile Öztürk'e ateş açtı. Öztürk kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kadının aracı ile kaçtı. Hayatını kaybeden Öztürk, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Polise teslim olup, ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun tutuklandı. Baştosun hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 25 Nisan'daki duruşmasında savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. Karar duruşmasında ise Baştosun'a, indirimsiz 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Avukatların itirazı sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Baştosun'un olaydan önce Fulya Öztürk ile telefonda görüşüp, tartıştıklarını daha sonra epilepsi hastası olduğu için aura geçirdiğini belirtti. Daire, Baştosun'un işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup, olmadığı konusunda raporunun aldırılması gerektiğini vurguladı. Daire, sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmediğine kanaat getirdi. Yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğuna da dikkati çeken Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyanın yeniden gönderilmesine hükmetti.

RAPOR BEKLENECEK

İstinaf mahkemesinin kararının ardından Baştosun, yeniden İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet önüne çıktı. Duruşmaya; Baştosun'un yanı sıra Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi ile taraf avukatları katıldı. Öztürk'ün avukatları, ilk kararın doğru olduğunu belirtti. Sanık avukatı ise müvekkili için rapor alındırılması talebinde bulundu. Savunmaların ardından Baştosun'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesi için 3 haftayı geçmeyecek şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

(Kaynak: DHA)