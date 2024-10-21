Yenidoğan çete üyesi meğer o dizide oynamış! Kendi reklamını yaptığı ortaya çıktı

'Yenidoğan bebek çetesi'nin bebeklerin sağlık durumlarını evraklara farklı yansıtarak evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hatta bebek hastaların mevcut durumlarını daha ağır göstererek yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazla ücret aldıkları ortaya çıkmıştı.

Yenidoğan bebek çete üyelerinden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

CHP ÜYESİNİN ÇETE ÜYESİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz’ın da olduğu görülmüştü.

CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan Ahmet Atilla Yılmaz, bu yenidoğan çetesiyle ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını söylemişti.

PARTİDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Yenidoğan bebek çetesi üyesi olduğu iddia edilen Yılmaz, "Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum" ifdelerini kullanarak partiden istifa etmişti.

ADIM FARAH DİZİSİNDE ROL ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yenidoğan çetesi iddianamesinde yer alan Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl NOW TV'de yayınlanan Adım Farah dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

Yılmaz'ın "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak dizide kendi adıyla yer aldığı ve reklamını yaptığı öğrenildi.