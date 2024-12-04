Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 7 tutuklama daha

Diğer yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Tutuklu sanık sayısının 29'a ulaştığı davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebini kabul edildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi” davasında 13 gün sonra ara karar açıklandı. 7 sanığın tutuklanmasına karar verildi. Böylece tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık doktor Fırat Sarı'nın liderliğindeki suç örgütü hakkında 1399 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede, Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün, doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yönetildiği belirtildi.

İddianamede, suç örgütünün asıl amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bypass ederek doluluk oranlarını artırmak ve hastaların tedavi süreçlerinde manipülasyon yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) en yüksek ödemeyi almak olduğu ifade ediliyor.

Sanıkların, bebek hastaların durumunu olduğundan daha ağır göstererek ve gereğinden fazla süre hastanede tutarak SGK’dan yüksek ücretler tahsil ettiği ve bu yöntemle bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı iddia ediliyor.