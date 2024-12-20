Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme! 13 hastane ve 3 şirket kayyum!

Yenidoğan çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

"Yenidoğan Çetesi" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

TMSF'DEN AÇIKLAMA

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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