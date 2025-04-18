Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga operasyon! Savcıyı tehdit etmişti...

Yenidoğan Çetesi, 2. Dalga operasyonu yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden ve dosyada tutuklu bulunan bazı isimlerin tahliye edilmesi konusunda 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı ortaya çıkan iş insanı tutuklandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Yenidoğan bebeklerinin ölümüne sebep olan “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen isimler hakkında yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit edenlerle ilgili operasyon yapıldı.

HEM TEHDİT HEM DE 100 BİN DOLARA PAZARLIK

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberinde; savcıyı doğrudan hedef alan ve “Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurt dışından tetikçi getirmek” ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş insanı Gökhan G.’nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Soruşturmadaki diğer önemli isim ise bir GSM şirketinde çalışanı olan Zeynep K. oldu. Zeynep K.’nin, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı belirlendi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.