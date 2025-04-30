Yenidoğan Çetesi davasında skandal karar

Kamuoyunda Yenidoğan çetesi davası olarak bilinen davada 10 kişi tahliye edildi.

İstanbul'da bebek ölümlerine neden oldukları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların savunmaları alındı.

Savunma yapan müvekillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme 10 kişinin tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA 30 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Geri kalan 19 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken duruşma 30 Haziran saat 10.00'a ertelendi.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER

Heyet, tutuksuz sanıklar Gözde Kul Yadigar, Hilal Vatansever, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu ve Tuğba Özkaynak’ın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Senanur Ünlü, Gözde Polat, Hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi’nin mesul müdürü ve başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, Esenyurt Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç ile TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş’un ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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