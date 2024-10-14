Yenidoğan çetesi hakkında flaş gelişme: 5 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yenidoğan çetesi hakkında flaş gelişme: 5 kişi tutuklandı

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada itirafçı olan şüphelinin, 100 bin dolar karşılığında adliyeden birini silahla vurmasının istendiğini söylediği öğrenilmişti.

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Yenidoğan çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin, görüşme sırasında savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 3 jandarma personeli serbest bırakılmış, aralarında 2 avukatın da bulundu 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkındaki soruşturma sonucunda hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

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