Yenidoğan Çetesi komisyonuna üye seçimi Resmi Gazete’de

Meclis araştırması komisyonuna ise Adıyaman AKP Milletvekili İshak Şan Başkan, Uşak AKP Milletvekili İsmail Güneş Başkanvekili, İstanbul AKP Milletvekili Ümmügülşen Öztürk Sözcü, Adana MHP Milletvekili Ayşe Sibel Öztürk Katip olarak seçildi. Komisyon ise toplam 22 üyeden oluşacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararına göre, Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurul’un 12 Kasım 2024 ve 13 Kasım 2024 tarihli 17'nci ve 18'inci Birleşimlerinde yapılan seçimlerde ve komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için 20 Kasım 2024 tarihindeki komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçildi.