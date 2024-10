Yenidoğan Çetesi, Nijeryalı aileye de dehşeti yaşatmış: O kadının tek derdi paraydı

Türkiye'yi sarsan "Yenidoğan Bebek Çetesi" olayı, bebeklerin sağlıkları pahasına elde edilen kazanç ve ölümlere neden olmasıyla gündeme oturdu.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlar ile anlaşmalı oldukları özel hastaneler arasında bebek hastaların yönlendirilmesiyle büyük bir vurgun gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianameye göre, 22’si tutuklu 47 şüpheli, örgütlü bir şekilde bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek hem haksız kazanç sağladı hem de bazı bebeklerin ölümüne neden oldu.

NİJERYALI AİLE DE MAĞDURLAR ARASINDA

Söz konusu skandala karşı detaylar yakından takip edilirken, mağdur ailelerin verdiği ifadeler ise kan dondurdu. İstanbul ve Tekirdağ’da yaşayan birçok aile bebeklerini kaybettiklerini belirtirken, 5 aylık bebekleri yenidoğan çetesinin kurbanı olan bir ailenin de Nijeryalı olduğu ortaya çıktı.

"HER GÜN 10 BİN LİRA ÖDÜYORDUM"

Skandalın kamuoyuna yansıması sonrası Ekol TV'ye konuşan Nijeryalı baba yaşadıkları acıyı “Karım her gün ağladı, ben her gün ağladım. Çocuğumu ne zaman görsem ağladım. Her gün 10 bin lira ödüyordum, bizi başka hastaneye de sevk etmediler. O kadın sürekli paranın peşindeydi, bende verdim. Bizim için çok zordu” sözleriyle açıkladı.