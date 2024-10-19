Yenidoğan çetesi skandalına karışan hastanelerle ilgili flaş karar

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Aralarında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olan bir hastanenin bulunduğu 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

İşte ruhsatı iptal edilen hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi