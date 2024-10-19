Yenidoğan çetesi skandalına karışan hastanelerle ilgili flaş karar

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Aralarında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olan bir hastanenin bulunduğu 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.
İşte ruhsatı iptal edilen hastaneler:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Şafak Hastanesi Bağcılar
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi