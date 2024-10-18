Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 kişi tutuklandı. Bakan Tunç açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 kişi tutuklandı. Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturmasında 47 şüphelinden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.

'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, X üzerinden yaptığı paylaşımda 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır.

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

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