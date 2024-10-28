Yenidoğan çetesi üyelerine 589 yıl hapis istendi

Bebekleri ölüme sürükleyen Yenidoğan Çetesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak ve 177 yıl ile 589 yıl hapis cezası talep ediliyor. Şikayetçi aile sayısı ise 350'ye ulaştı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK'dan hüküm giymiş Doktor Fırat Sarı'nın liderlik ettiği çetenin, bebekleri para karşılığı ölüme sürüklediği belirlendi. Çete, anlaştığı özel hastanelere yönlendirdiği sağlıklı veya iyileşen bebekleri, SGK ve ailelerden para almak amacıyla gereksiz yere yoğun bakımda tuttu.

Olayda en az 10 bebeğin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. 19 özel hastaneden 10'u kapatıldı ve 22 kişi tutuklandı. Çetenin, bebeklerin ölümünden sonra yetişkinler üzerinden de devleti dolandırdığı, ölüleri sağ olarak gösterdiği iddia ediliyor.

Bebeklerin ölümüne dair emir veren konuşma kayıtları delil olarak sunuldu. Ayrıca, soruşturmayı yürüten savcıya yönelik tehditlerde bulunan çetenin faaliyetleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DURUŞMA 18 KASIM'DA

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. “Yenidoğan çetesi” olarak adlandırılan sanıkların yargılanmasına 18 Kasım'da başlanacak.

İddianamede, sanıklardan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında, bebeklerin ölümüne dair "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep ediliyor. Toplamda 350 aile, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak şikayetçi oldu. Bu ailelerin 100'ü CİMER üzerinden, 250'si ise yüz yüze başvuruda bulundu.