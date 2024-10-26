Yenidoğan Çetesi'nin 11 sene önceki skandalı ortaya çıktı! Aileler tek tek anlattı

SGK’dan ve hastalardan fazla para almak için bebeklerin sağlığı ile oynayan hatta en az 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi skandalı gündemde yerini koruyor. Bebek katillerinin faaliyetlerini sürdürdüğü 9 hastane kapatılmıştı. Skandala ilişkin ise kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. EKOL Tv’in haberine göre, Yenidoğan Çetesi'nin 11 sene önce 10 bebeği kör ettikleri öne sürüldü. Hatta hastanelerin şikayet üzerine isimleri bile değiştirdikleri belirtildi.

11 SENE ÖNCE 10 BEBEĞİN KÖR EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran ‘Yenidoğan Çetesi’ 12 bebeğin ölümüne neden olmuştu. SGK’dan haksız kazanç sağlamak için bebekleri öldüren çetenin 9 hastanesinin kapısına kilit vurulmuştu. Olayda örgüt lideri Fırat Sarı’nın da aralarında olduğu 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yakın zamanda davanın görülecek.

Ancak olaya ilişkin kan donduran bir gelişme yaşandı. EKOL TV’in haberine göre, Yenidoğan Çetesi'nin 11 sene önce 10 bebeği kör ettikleri öğrenildi. Şikayet üzerine hastanelerin adını değiştirdikleri ise belirtildi.

“72 SAAT İÇİNDE NE MUAYENE NE DE İĞNE YAPILDI”

EKOL TV’ye konuşan mağdur aileler, göz muayenesini ihmal edilmesi sonucunda çocuklarında 2 gözde görme bozukluğu olduğunu söyledi. Aylarca SGK’dan para almak için hastanede kalmaya zorlandıklarını iddia eden aileler, yoğun bakımda 72 saat içinde ne muayene ne de iğnenin bebeklerine yapılmadığını belirtti. Bu sebeple 10’dan fazla bebeğin yoğun bakımlarda kör olduğu haberde aktarıldı.

“YENİDOĞAN ÇETESİ’NİN EN BAŞINDAKİ HASTANE”

Avukat Selahattin Bar, ise ihmallere neden olan hastanenin Yenidoğan Çetesi’nin en başındaki hastane olduğunu söylerken, hastanelerin şikayet üzerine isimleri bile değiştirdiklerini belirtti.

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ise Özel Reyap Hastanesi’nde görev alıyordu. Bu noktada Reyap Hastanesi'nin çetenin başındaki hastane olarak biliniyor.