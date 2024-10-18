Yenidoğan çetesinin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı! İnsanlığın geldiği son nokta!

Türkiye'yi sarsan "Yenidoğan Bebek Çetesi" olayı, bebeklerin sağlıkları pahasına elde edilen kazanç ve ölümlere neden olmasıyla gündeme oturdu.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlar ile anlaşmalı oldukları özel hastaneler arasında bebek hastaların yönlendirilmesiyle büyük bir vurgun gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianameye göre, 22’si tutuklu 47 şüpheli, örgütlü bir şekilde bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek hem haksız kazanç sağladı hem de bazı bebeklerin ölümüne neden oldu.

HAKSIZ KAZANÇ İÇİN YAPTILAR

İddianamede, hastane sahipleri ve başhekimlerin örgütle direkt bağlantıları olmasa da maddi kazanç sağlamak için çeteye yardım ettikleri vurgulandı. Şüphelilerin bebek hastaları daha uygun sağlık hizmeti sunabilecek hastanelere değil, anlaşmalı oldukları kârlı özel hastanelere yönlendirdikleri belirlendi. Bu durumun, bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına ve ölümlerine neden olduğu belirtildi.

Özellikle enfeksiyona açık yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerin sağlık durumları ihmal edilerek, elde edilecek kazanca odaklanıldığı kaydedildi. Şüphelilerin, usulsüz ilaç alımları ve satışlarıyla da büyük bir gelir elde ettiği ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki kazancı 3-4 kat artırdığı ifade edildi.

USULSÜZ TIBBİ UYGULAMALARLA BEBEKLERİN ÖLMESİNE NEDEN OLDULAR

İddianamede, suç örgütünün başında Fırat Sarı'nın olduğu belirtilirken, şüphelilerin hastanelerde doktor sayısını azaltarak hemşireler ve hemşire yardımcıları üzerinden sağlık hizmeti verdikleri aktarıldı. Bu durumun, bebek ölümlerinin artmasına yol açtığı, hemşirelerin kendilerini doktor gibi tanıttığı ve tıbbi müdahalelerde bulunduğu da dosyada yer aldı.

Ayrıca, bebeklerin sağlık durumlarıyla bağdaşmayan uygulamalar yapıldığı, kapasiteyi aşan yoğun bakım ünitelerine bebeklerin kabul edildiği ve sahte raporlar düzenlenerek kayıtlarda oynama yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bebeklerin kan değerleri ve enfeksiyon durumlarını gözlemlemeden "iyi" ya da "kötü" olarak kategorize ettikleri ve bu şekilde hastane dışından yazılan raporları kullandıkları belirtildi.

ÖLÜMLERDEN 21 ŞÜPHELİ SORUMLU

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, çete liderleri Fırat Sarı ve İlker Gönen’in "kasten öldürme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 177 yıldan 582 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 21 şüpheli hakkında da benzer suçlardan cezalar istenirken, bazı hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması da talep ediliyor.

Örgüt Lideri Fırat Sarı

SKANDAL KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın detayları merak edilirken, paylaşan çete üyelerinin bebeklerin hayatları üzerinden yaptığı skandal konuşmalar ortaya çıktı. Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık ve örgüt lideri Fırat Sarı arasında geçen konuşmalarda, bebeklerin fişlerinin çekileceği ve ölümleriyle alay edildiği görüldü.

BAHAR KANIK: bir tane kalan curosurfumuzu çocuğa yaptık hocam

FIRAT SARI : peki curosurftan sonra bir işe yaradı mı

BAHAR KANIK : hiçbir işe yaramadı

FIRAT SARI: boşamı gitti curosurf

BAHAR KANIK: niye ona curosurf yaptırdınız ki ben zaten valla bilmiyorum bile...

FIRAT SARI: en azından ben gelinceye kadar yaşasın diye haha

BAHAR KANIK: yani bilmiyorum valla çok tuhaf şeyler yapmışsınız bir tane curosurfumuz vardı keşke bıraksaydınız sarıkayaya falan yapardık

FIRAT SARI vallahi haklısın

BAHAR KANIK: ... hocam kalbi halimenin kalbi yokmuş cpr yapalım mı

FIRAT SARI: cpr bir iki tane dokunun dönerse döndü

BAHAR KANIK: bir iki tane dokunun

FIRAT SARI: dönerse biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar

BAHAR KANIK: valla siz gelinceye kadar ... kusura bakmayın

FIRAT SARI: ölmesin ha

16:56

BAHAR KANIK: sarıkayanın da valla fişini çekecem gelmezseniz

FIRAT SARI : nasıl

BAHAR KANIK: sarıkayanın da fişini çekecem az kaldı

FIRAT SARI: haha dedemin fişi

BAHAR KANIK : haha çekicem fişi haha

FIRAT SARI : kız halimeyi boşver sarıkaya nasıl eli ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi selin

BAHAR KANIK: kim toparlıyor ya

FIRAT SARI: sarıkayanın eli ayağı

BAHAR KANIK: ya toparlamıyor be bakmayın siz seline aman oda sizin gibi hemen güzel düşünüyor hemen

FIRAT SARI: pozitif canım o pembeleşmemiş mi orta parmağı pembeleşmiş dedi BAHAR KANIK: ya valla ucunun böyle ucu böyle hafif böyle bir açılmaya başlamış

FIRAT SARI: ucundan açılacak zaten

BAHAR KANIK: ucundan açılıyor zaten hocam öyle yani güzel diyeceğimiz bir açılma değil o siz gelip göstericem şimdi size şey baktigiras falan sardık

FIRAT SARI: he iyi yaptın peki kreksana ne diyorsun kreksana yapsak mı ona

BAHAR KANIK: gelin ona da onu da yaparız

FIRAT SARI: he

BAHAR KANIK: tüh halimeyi de bugün besleyecektik bak

FIRAT SARI: hahah plana bak

BAHAR KANIK : hahaha kalk kız besleyecez seni

FIRAT SARI: aynen ya aynen bugün seni besleyecez seni kızcağıza

BAHAR KANIK: bugün seninle ilgilenecektik

FIRAT SARI: doğru dün ilgilenemiştik bugün ilgileniyoduk hahaha

BAHAR KANIK : hahaha hocam enerjim çok yerimde gelin valla geç gelirseniz buradan geç çıkarsam ...

FIRAT SARI : tamam tamam gelicem kız seviyorum seni

BAHAR KANIK : hadi icetea de aldım kek de aldım sizi bekliyorum

FIRAT SARI: tamam sizi çok seviyorum görüşürüz

BAHAR KANIK: biz de görüşürüz