'Yenidoğan Çetesi’nin mağduru kadın hastanenin önünden böyle isyan etti: Süt vermediler

Bebeklerin canlarını hiçe sayan 'Yenidoğan Çetesi’nin yankıları devam ediyor.

Son olarak 'Yenidoğan Çetesi’nin mağduru kadın şu sözlerle yaşadıklarına hastanenin önünde isyan etti:

"Benim yavrum 2 ay burada yattı. 2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı.

Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime."

Erdoğan'dan 'Yenidoğan Çetesi' hamlesi!

CHP'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa çağrısı. Yenidoğan Çetesi soruşturması fitili ateşledi

NE OLMUŞTU?

“Yenidoğan çetesi” iddianamesinde, TRG Hospital Hastanesi'nde doktor olarak çalışan Mehmet Gürül'ün "Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği" belirtiliyor. Bugün Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatı iptal edilmişti.