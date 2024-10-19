Erdoğan'dan 'Yenidoğan Çetesi' hamlesi!

Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Tunç ve Memişoğlu'nu kabul etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı" ifadelerini kullandı.

CHP'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa çağrısı. Yenidoğan Çetesi soruşturması fitili ateşledi