Erdoğan'dan 'Yenidoğan Çetesi' hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan 'Yenidoğan Çetesi' hamlesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan Çetesi" hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Tunç ve Memişoğlu'nu kabul etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı" ifadelerini kullandı.

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