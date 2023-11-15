Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak

DenizBank, sendikasyon kredisini yüzde 134 oranında yenileyerek 845 Milyon Dolara yükseltti. 22 ülkeden 48 katılımcıyla gerçekleşen işlem, bu senenin ikinci yarısında gerçekleştirilen en büyük ve en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. İşlemde afet bölgesindeki çiftçilerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı sürdürülebilirlik performans hedefleri olarak yer aldı.

Banka, sendikasyon kredisinin kullandırılacağı projelerin de dahil olduğu sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını, 30 Kasım – 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek dünyanın en önemli iklim konferansı COP28’de paylaşacak.