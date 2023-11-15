Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak

DenizBank 845 Milyon Dolar ile 2023’ün ikinci yarısındaki en büyük sendikasyonu gerçekleştirdi. Yenilenebilir enerji üzerine bu krediyi alan DenizBank, projesini Dubai'deki iklim konferansında açıklayacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak

DenizBank, sendikasyon kredisini yüzde 134 oranında yenileyerek 845 Milyon Dolara yükseltti. 22 ülkeden 48 katılımcıyla gerçekleşen işlem, bu senenin ikinci yarısında gerçekleştirilen en büyük ve en geniş katılımlı sendikasyon kredisi oldu. İşlemde afet bölgesindeki çiftçilerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı sürdürülebilirlik performans hedefleri olarak yer aldı.

Banka, sendikasyon kredisinin kullandırılacağı projelerin de dahil olduğu sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını, 30 Kasım – 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek dünyanın en önemli iklim konferansı COP28’de paylaşacak.

İlgili Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor
Arkadaşının katilini İstanbul uçağında görünce çılgına dündü
Türkler akın akın Kanada’ya gidiyor. Kanada neden herkesin rüyalarını süslüyor?
Zeytinyağında fiyat 600 liraya çıkabilir. Tarihi artış ile raflarda
Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Uzun süre seks yapmamanın zararları Sağlık
Uzun süre seks yapmamanın zararları
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt Gündem
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler? Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu Spor
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü Gündem
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor Ekonomi
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor