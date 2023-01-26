Apple'ın yenilenmiş IPhone 13 fiyatları ortaya çıktı. En ucuzu ne kadar

2021‘de tanıtılan iPhone 13 serisi de yenilenmiş haliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, ancak şirketin yenilenmiş iPhone uygulaması her ülkede bulunmuyor. Maalesef ülkemiz de bu hizmetten faydalanamıyor.

YENİLENMİŞ İPHONE 13 HANGİ ÜLKELERDE

Apple’ın yenilenmiş iPhone 13 sattığı ülkeler şimdilik İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya. Bunun dışında ilk etapta standart modelin mevcut olmadığı, ancak çok yakında stoklara geleceği belirtiliyor. Telefonların fiyatları ise piyasanın ortalama yüzde 15 altında.

FİYATLARI

Yenilenmiş (Refurbished) telefonlar genellikle düşme, kırılma, çizilme vb. nedenlerle tamir görüp sıfıra yakın hale getirilmeye çalışılan ürünler olarak biliniyor. Bu tarz telefonları özellikle bütçesi sıfıra yetmeyen tüketiciler satın alıyor. Aslında alternatif olarak ikinci ele yönelmek de mümkün. Ancak yenilenmiş telefon modelleri garanti kapsamına giriyorken, ikinci ellerde böyle bir imkân maalesef bulunmuyor.