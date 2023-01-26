26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Apple'ın yenilenmiş IPhone 13 fiyatları ortaya çıktı. En ucuzu ne kadar

IPhone 13 serisinin yenilenmesinin ardından yeni fiyatları da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:43
Takip Et

Yenilenen IPhone 13 serisinin fiyatları açıklandı

Apple'ın yenilenmiş IPhone 13 fiyatları ortaya çıktı. En ucuzu ne kadar
+
Aa
-

2021‘de tanıtılan iPhone 13 serisi de yenilenmiş haliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, ancak şirketin yenilenmiş iPhone uygulaması her ülkede bulunmuyor. Maalesef ülkemiz de bu hizmetten faydalanamıyor.

YENİLENMİŞ İPHONE 13 HANGİ ÜLKELERDE

Apple’ın yenilenmiş iPhone 13 sattığı ülkeler şimdilik İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya. Bunun dışında ilk etapta standart modelin mevcut olmadığı, ancak çok yakında stoklara geleceği belirtiliyor. Telefonların fiyatları ise piyasanın ortalama yüzde 15 altında.

FİYATLARI

Yenilenmiş (Refurbished) telefonlar genellikle düşme, kırılma, çizilme vb. nedenlerle tamir görüp sıfıra yakın hale getirilmeye çalışılan ürünler olarak biliniyor. Bu tarz telefonları özellikle bütçesi sıfıra yetmeyen tüketiciler satın alıyor. Aslında alternatif olarak ikinci ele yönelmek de mümkün. Ancak yenilenmiş telefon modelleri garanti kapsamına giriyorken, ikinci ellerde böyle bir imkân maalesef bulunmuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
6
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
7
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.