Yer altından bazı sesler duyuldu. Vatandaşlara tetikte olun çağrısı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yer altından bazı sesler duyuldu. Vatandaşlara tetikte olun çağrısı yapıldı

Konya Ovasında yer altı sularının çekilmesine yönelik yapılan ölçümlerde geçen yıla oranla bazı bölgelerde yaklaşık 20 metre düşümler meydana geldiği raporlanırken, uzmanlar, vatandaşların obruklar nedeniyle uyanık olması gerektiğine dikkat çekti.

Konya'nın Karapınar ilçesi ve çevre ilçeler ile illerde obrukların oluşumu her geçen gün daha da artarken, bölgelerde araştırma yapan AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan ölçümlerde son 1 yıl içerisinde yeraltı su kaynaklarında bölge farklılığına göre yaklaşık 20 metreye kadar düşümler raporlandı.

Çalışmalar esnasında obrukların büyük bir çoğunluğunun yer altının düşümüne de bağlı olarak vahşi su kullanımı olarak ifade edilirken, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, yer altı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısının arttığına dikkat çekti.

"OBRUK OLUŞUMLARI DA SAYICA ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgemizdeki yeraltı sularının yoğun kullanımı ve kuraklık halen devam ediyor. Dolayısıyla bölge içerisine baktığımız zaman yeraltı seviyesindeki düşümler maalesef devam ediyor. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında vatandaşın ifadesiyle birkaç boy boru yani 7, 8, 10 metre civarında, bazı bölgelerde bu 20 metrenin üzerinde de çıkıyor. Dolayısıyla yeraltı seviyesindeki düşümler devam ediyor. Tabii bunun yan etkilerinden birisi de obruk oluşumları. Obruk oluşumları da sayıca artarak devam ediyor. Bölge içerisinde Konya kapalı havzası içerisinde özellikle Çumra ve Karapınar bölgesindeki obruklardan sonra Karaman, Aksaray'da ve diğer illerimizde de obruklar oluşmaya başladı. Kayıtlı, derinliği 1 metreden fazla obruk sayısı 604 iken bu yılki güncellemelerle bu sayının 650'ye ulaşacağını düşünüyoruz. Tabii ki 1 metreden sığ olan obrukları düşündüğümüz zaman binlerce daha ilave edilebilir. Çünkü bölge içerisine baktığımız zaman bunların pek çoğunun obruk envanteri içerisinde yer almadığını görüyoruz. Oysa bunları da tabii risk oluşturan çökme yapılar olarak söyleyebiliriz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ UYANIK OLMALI"

Suların bulanık ve yer altından bazı seslerin duyulmasının obruğun ayak sesleri olduğuna değinen Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Karapınar'da geçen yıl oluşan bir obruğun yanına yeni bir obruk oluştu. Yani obruk oluşan yerlerde envanter sayımlar vesaireler devam ettikten sonra obruk durmuyor. Hala süreç devam ediyor. Vatandaşlarımızın belirtilerle ilgili noktada mutlaka çok uyanık olması gerekiyor. Orada vatandaşlardan edindiğimiz bilgiye göre, birkaç gün boyunca suların bulanık aktığını, çamur gibi aktığını ifade ediyorlar. Bazı sesleri duyduklarını ifade ediyorlar. Artık obruğun ayak sesleri gelmiş demektir. Ondan önce de gördüğümüz birçok belirti var. İşte bir yerde anormal su birikintileri varsa, yüzeyde bazı çökmeler varsa ya da bu şekilde çamur akıntıları, bulanık akıntılar meydana geliyorsa obruk oluşmaya başlamış demektir. Bu son an, artık çökecektir. O nedenle vatandaşlarımız buna karşı uyanık olmalı" dedi.

Yeraltı su kaynaklarının kullanımının dengeli hale getirilmesiyle tehlikenin azalma ihtimalini vurgulayan Prof. Dr. Arık, "Bölge genelinde obrukların daha da azaltılabilmesi için mutlaka yeraltı suyu kullanımını biraz daha dengeli hale getirebilirsek obruklar belki bugün hemen değil ama uzun vadede biraz daha sayıyı azaltmamız mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

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