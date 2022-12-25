25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer: İstanbul! Hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı 

Yer: İstanbul! Hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı 

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu (26) hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Uğurlu, saldırgandan şikayetçi oldu. 

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:16
Takip Et

Yer: İstanbul! Hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı 

Yer: İstanbul! Hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı 
+
Aa
-

Olay, dün Sancaktepe’de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Acil serviste hasta yakını Y.S ile acil servis hemşiresi İbrahim Uğurlu (26) arasında tartışma çıktı. Y.S tarafından sedyenin başının kaldırılması talebiyle başlayan tartışma büyüdü. Hasta yakını Y.S, hemşire İbrahim Uğurlu’ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlu’nun burnu kırıldı. Uğurlu’nun şikayetçi olmasının ardından hasta yakını Y.S’nin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan hemşire Uğurlu ise çalıştığı hastanede tedavi altına alındı

"GEL LAN BURAYA"

Yaşadıklarını anlatan Uğurlu, "Görev yaptığım sırada bir hasta yakını tarafından darbedildim. Öncesinde hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, ‘Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır’ dedi. Kendisini uyardım ama o sırada çevremde yardım isteyecek bir güvenlik yoktu tek başıma kaldım" dedi.

 "YUMRUK ATTI BİLİNCİMİ KAYBETTİM"

Bilincini kaybettiğini belirten Uğurlu, "İlk darbesini önledim, kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim. Sonrasında yumruk atmaya devam ediyor ve burnum kırıldı. Psikolojik olarak iyi değilim, burnumda ağrılar devam ediyor" diye konuştu.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
1
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
2
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
4
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
7
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
﻿Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
﻿Pakistan'da el bombalı saldırı: 4 yaralı
﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var
﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var
﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.