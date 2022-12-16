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İzleyince 'Bu kaza nasıl oldu' diyeceksiniz

Tokat'ta öğretmenlik yapan Sena Şahin, virajı alamayınca otomobiliyle okulun bahçesinde takla attı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:42
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Yer Tokat: İzleyince 'Bu kaza nasıl oldu' diyeceksiniz

İzleyince 'Bu kaza nasıl oldu' diyeceksiniz
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AA'da yer alan habere göre, Gülbahar Hatun Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Sena Şahin'in kullandığı 60 ADL 292 plakalı otomobil, okul kapısının yanındaki demir korkuluğa çarparak bahçeye devrildi ve park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Şahin, araçtan öğretmen arkadaşları tarafından çıkarıldı.

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