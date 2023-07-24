Yeraltına erzak depolandığı iddia edilmişti. ABD'deki gizemli sığınağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıcalıklı kişiler için ABD'de bir sığınağa erzak depolandığı iddia edilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Videonun ardındaki gerçek ise bambaşka çıktı.

Yeraltına erzak depolandığı iddia edilmişti. ABD'deki gizemli sığınağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bir dağın altında yer alan gizli erzak deposuna giden tırları gösterdiği iddia edilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Aynı video uzun bir aradan sonra yeniden paylaşılmaya başlandı.

AYRICALIKLI KİŞİLER İÇİN ERZAK DEPOLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran video, "Akşamın komplo teorisi videosu. Goyimler (İbranice'de millet anlamına gelmekte.) aç susuz bırakılırken, elitlerin yiyecek stoku dağların altında." açıklaması ile paylaşıldı.

Yüz binlerce paylaşım yapılan video sonrasında ABD'de bazı dağlık alanlarda oluşturulan devasa sığınaklarda, bu tırlar aracılığıyla erzak depolandığını ve gelecekte ortaya çıkacak doğaüstü olaylar sonrası bazı ayrıcalıklı kişilerin bu şekilde yaşamlarını sürdüreceği iddia edildi.

ARJANTİN'DE BİR TÜNEL OLDUĞU ANLAŞILDI

Videodaki sığınak girişi olduğu öne sürülen bölgenin yeri Anadolu Ajansı Teyit Hattı tarafından tespit edildi.

Yapılan incelemede, buranın Güney Amerika ükesi Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan Cristo Redentor tüneli olduğu belirlendi. Tünel girişine ait yakın mesafeden yakalanan görüntü Google Earth üzerinden bulundu.

Videonun, tünelin girişinin yer aldığı alanın sağındaki dağlık bölgeden kaydedildiği tespit edildi.

Açık kaynaklarda yapılan araştırma sonucunda Youtube'de tünele ait çok sayıda videonun yer aldığı anlaşıldı.

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