Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde kimyasal koku paniği

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlik öncesi kimyasal koku algılanması, müdahale ekiplerini harekete geçirdi.

Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde kimyasal koku paniği

Diplomatik Temsilcilerin Katıldığı Etkinlik Öncesi Koku Alarmı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve 76 ülkenin diplomatik temsilcilerinin davetli olduğu bir etkinlik, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde gerçekleştirilmek üzereydi. Ancak etkinlik öncesinde müzede kimyasal bir koku fark edildi.

İtfaiye ve AFAD Ekipleri Olay Yerine Geldi

Kokunun bildirilmesi üzerine müzeye itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, müzede yaptıkları kontrollerde herhangi bir tehlike olmadığını belirledi. İtfaiye görevlileri, müzede hava tahliyesi çalışması gerçekleştirdi.

Kokunun Kaynağı İlaçlama Olabilir

Kokunun nedeninin tam olarak belirlenemediği ancak etkinlik öncesinde müzede yapılan ilaçlama işleminin kokuya sebep olmuş olabileceği ifade edildi.

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