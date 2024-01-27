Yerebatan Sarnıcı'nı gece hiç gezdiniz mi? Yerebatan Sarnıcı'ndan müthiş fotoğraflar

Geçtiğimiz haftalarda Yerebatan Sarnıcı’na yolum düştü. İstanbul Eminönü’ndeki İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen aylık meclis toplantısından hemen sonra Sultanahmet’teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi’ni yenilenen haliyle gecede gezmeye karar verdim. Ocak ayında olmamız nedeniyle ne yazık ki turist sayısının tarihi yarımada azlığı da dikkatimi çekti. Tarih, kültür ve konaklamanın en üst seviyede olduğu bu bölge çok sessizdi. Sultanahmet’te yerli turist olarak; yeniden gezmek iyi bir fırsat olur düşüncesiyle yolumu devasa yapıya çevirdim.

1600 yıllık Yerebatan Sarnıcı, sadece tarihi bir yapı olarak değil aynı zamanda kültür ve sanat etkinliklerine kapı aralayan bir mekân olarak öne çıkıyor. İstanbul’un eşsiz tarihi dokusunu taşıyan sarnıç, Night Shift etkinlikleriyle tarih ve sanatı buluşturma etkinliklerini yerinde deneyimlemek çok keyifliydi.

TARİH VE SANAT İÇ İÇE

Night Shift etkinlikleri kapsamında, haftanın belirli günlerinde 19.30-22.00 saatleri arasında gerçekleşen sürpriz konserler size de denk gelebiliyor. Tarihin büyüsünü yaşamak isteyen benim gibi ziyaretçileri, mistik bir yolculuğa çıkarıyor. Bu eşsiz atmosferde her an sürpriz bir konsere denk gelebilirsiniz. Tarihin ve sanatın büyüleyici harmonisini deneyimleyebilirsiniz.

Müzeye giriş gündüz saatlerinde yapılan ziyaretlerde alınan ücret yerli ziyaretçi 80 TL, öğrenci 30 TL iken gece giriş ücreti yetişkinler için 250 TL, öğrenciler ise 100 TL olarak belirlenmiş.

İKRAMLAR SİZİ BEKLİYOR

Elbette bir çok kez sarnıcı gezen biri olarak gece gezmesi de pek keyifli oldu. Sarnıcı bu kadar sakinde görmemiştim açıkçası. Saat 20.00’de sarnıcı gezmeye başladığımda benim gibi tesadüfen geçerken görüp ziyarete gelenler vardı. Bir elin parmaklarını geçmeyecek yerli ve yabancı ziyaretçi ile birlikte yenilenen sarnıcı adım adım gezdim.

Ses ve ışık gösterilerinin sürekli değiştiği sarnıçta özellikle heykellerin dikkat çekiciliğine vurgu yapılmasından oldukça etkilendim diyebilirim. Müzede gezerken bende suya demir para atmayı unutmadım.

Gece saat 22.00’ye kadar açık olan sarnıçta ziyaretçiler için Türk lezzetleriyle donatılmış açık büfe hazırlanmış. Neler yok ki açık büfede, zeytin, peynir, türk tatlıları, lokum, Osmanlı şerbeti.

HAFTANIN HER GÜNÜ ZİYARETE AÇIK

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00- 22.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Sarnıcın biraz yapısal özelliklerinden ve tarihinden de bahsetmek isterim. Su depolama aracı olarak tasarlanan Yerebatan (Bazilika) Sarnıcı, devasa bir yapı. Kapalı sarnıçların en büyüğü olan yapı, 6.yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Iustinianus tarafından idare merkezi olan büyük saray ve etrafındaki binalara su sağlamak amacıyla kentin anıtsal merkezi inşa edilmiş.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Yaklaşık 10 bin metrekare alan kaplayan sarnıç, 140 metre uzunluğunda ve 65 metre genişliğinde olup 80 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip. Tonozları 336 mermer sütün taşıyor.

Yerebatan’da yeniden kullanılan bezemeli mimari elemanlardan en tanınmışları sütun kaidesine dönüştürülmüş Medusa başı kabartmalı bloklar ve üzerlerine yerleştirilmiş postamentler bulunuyor.

Yıllara meydan okuyan Sarnıç, 1987 yılında İBB tarafından müze olarak ziyarete açıldı. Bu görkemli yapı, zaman içerisinde çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İBB Miras ekiplerinin hayata geçirdiği ve 5 yıldır devam restorasyon çalışmalarının ardından Yerebatan Sarnıcı, orijinal zeminine kavuşturuldu ve yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilen bu yapı zamanın ötesine hayaller kurduran eşsiz bir esere dönüştü.

DAHA DERİNE SERGİSİ

Restorasyon çalışmalarının ardından çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan “Daha Derine” sergisini de deneyimledim.

Benim gibi izleyenleri farklı zaman aralıklarında yolculuğa çıkaran sergideki eserler Ali Abayoğlu, Aslı İrhan, Berkay Buğdan, Güneş Terkol, Jennifer Steinkamp, Malik Bulut, Muzaffer Tuncer, Ozan Ünal ve Yasemin Aslan Bakiri’ye ait. Bu farklı yapıtları seyrederken sarnıcın tarihten günümüze gelen gelişimine de dijital -video gösterisi ile öğrenme imkanı elde ediyorsunuz. Ve muhteşem bir görsel şölen izliyorum. Öğreniyoruz ki ilerleyen günlerde müze farklı sergilere de ev sahipliği yapacak. Bize de ilham verecek etkinlikleri sabırsızlıkla bekliyorum.

MUTLAKA DENEYİMLEYİN

Yapılan restorasyon çalışmaları ile sarnıç üzerinde yük ve tehlike oluşturan mevcut betonarme yürüyüş yolu kaldırılmış, yerine yapının kimliğiyle uyumlu, modüler ve daha hafif bir yürüyüş yolu platformu yapılmış. Yürüyüş yolunda yürümek çok keyif vericiydi. Yüzlerce fotoğraf çektim diyebilirim. Yeni yürüyüş yolu ile yapının heybetli yüksekliğini deneyimleme fırsatı buldum. Sütunlarla, zeminle ve suyla bütünleşmiş bir seyir keyfi sunan mekanı birkaç kez daha gezmek isterim. Siz de mutlaka yolunuzu buraya düşürün derim. Gece gezmeyi de deneyin…