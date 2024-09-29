Yerel mahkemenin emsal kararı İmamoğlu'nun "ahmak" davasını düşürebilir

Siyaset arenasında gözler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı "ahmak davası"na çevrilmişken, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden davanın seyrini değiştirebilecek önemli bir adım geldi.

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Halil Güner, bir davada, ceza hukuku Prof. Dr. Adem Sözüer ve anayasa hukuku doçenti Dr. Tolga Şirin tarafından hazırlanan ve İmamoğlu’nun avukatları tarafından 2 Eylül’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’ne sunulan bilimsel mütalaadaki görüşlerden yararlandı.

ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI

Yargıç Güner, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125/5 maddesiyle birlikte İmamoğlu’nun yargılandığı maddelerden biri olan TCK 125/3-a hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Bilimsel mütalaada, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu düzenleyen TCK 125/3-a ve 5 maddelerinin anayasaya aykırı olduğu belirtilerek, hükmün iptali talep edilmişti.

DAVA DÜŞEBİLİR

Güner’in AYM’ye yaptığı iptal başvurusunun ardından gözler, AYM’nin vereceği karara çevrildi. Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin itiraz başvurusu üzerine, maddenin AYM tarafından iptal edilmesi halinde İmamoğlu’na yönelik "ahmak davası"nın düşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözüer ise, “İmamoğlu davasına bakan İstinaf dairesi bilimsel görüşümüze katılır ve anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulursa konu AYM’ye gidecek. AYM konu hakkında 5 ay içinde karar vermezse mahkeme mevcut kanuna göre karar verecek” ifadelerini kullandı.