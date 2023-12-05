Yerel seçim öncesi İzmir’deki büyük değişimi açıkladı. Yılmaz Özdil ‘haykırarak’ uyardı

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla siyasi partilerin büyükşehirlerde göstereceği adaylar da merak konusu oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil, İzmir için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yerel seçim öncesi İzmir’deki büyük değişimi açıkladı. Yılmaz Özdil ‘haykırarak’ uyardı

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere 4 aydan az bir süre kalmışken büyükşehirlerde siyasi partilerin hangi isimleri aday göstereceği de seçmenler tarafından merakla bekleniyor.

Dün, İYİ Parti'nin CHP'nin 'iş birliği' teklifini reddetmesinin ardından, gözler bir kez daha İzmir'e çevrildi.

YILMAZ ÖZDİL İZMİR'DEKİ BÜYÜK DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil de bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözlerin çevrildiği İzmir'e dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinden; İstanbul ve Ankara yerel seçimler için oldukça öne çıkarken Yılmaz Özdil, İzmir'de yaşanan büyük değişimi hatırlatan bir mesaj paylaştı.

HAYKIRARAK UYARIYORUM"

"İzmir'in çantada keklik görülmemesi" gerektiğini belirten Özdil, "İzmir'de ilk kez ruh parçalanması var, haykırarak uyarıyorum, çok çok çok özen göstermek gerekiyor" sözleriyle İzmir'e dikkat çekti.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya sitesi X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde oldu:

"Herkes yerel seçim için doğal olarak İstanbul ve Ankara’ya odaklanıyor, oysa, çantada keklik görülen İzmir’de ilk kez ruh parçalanması var, haykırarak uyarıyorum, çok çok çok özen göstermek gerekiyor"

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