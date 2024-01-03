Yerel seçim öncesi sıcak gelişme. İki parti birleşme kararı aldı

Kaynak: İHA
Yerel seçim öncesi sıcak gelişme. İki parti birleşme kararı aldı
Yerel seçim yaklaşırken ittifaklarda netleşmeye devam ediyor. Son olarak iki parti seçime ortak girme kararı aldı.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı yaptı.

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Canpolat, YSK’nın 31 Mart Yerel Seçimleri'ne katılabilecek 36 partiden biri olarak bildirdiği Büyük Türkiye Partisi’nin partisine katıldığını açıkladı. Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi’ni sonuna kadar destekleyeceğini dile getiren Canpolat, “Biz Ocak Partisi olarak medeniyetimize sarılıyoruz. Ecdadın izini Cumhuriyetin değerlerinde yapıyoruz. Günümüz şartlarında hayatın bize sunmuş olduğu imkanlar, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat, bunların hepsinin üzerinde Osmanlı medeniyetinin üzerine bir tuğla koymak değil niyetimiz. Biz onların tozunu bile alabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Canpolat, her geçen gün Türk milletini buluşturma, kavuşturma, eğitim seviyesini yükseltme, suç oranlarını azaltma yolunda emin adımlarla devam edeceklerini dile getiren Canpolat, tüm Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz’a rozetini takdim etti.

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